Carlota Casiraghi tiene la chaqueta americana 'tweed' de Chanel con la que todas soñamos

Pudimos ver a ambas muy sonrientes en primera fila del 'front row', sentadas junto a las actrices Riley Keough y Camila Morrone, protagonistas de la última serie de moda: 'Daisy Jones and the six' ('Todos quieren a Daisy Jones'). Aunque todas ellas acudieron vestidas de la marca, el look estrella de esta cita ha sido el traje minimalista de tweet azul de la maison por el que ha optado la hija de Carolina de Mónaco.