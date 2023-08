Harper Beckham se ha hecho viral por su momentazo junto a Leo Messi (y adoramos su look 'bloke core')

Entrando ya en materia de moda, no ha pasado desapercibido que Harper ha sustituido su look de inspiración ‘bloke core’ (esa tendencia que arrasa en TikTok y que consiste en usar camisetas de fútbol, pantalones anchos y/o zapatillas deportivas) del principio del partido por otro mucho más adolescente con referencias al estilo Y2K. En concreto, la hermana de Brooklyn, Cruz y Romeo ha cambiado su camiseta futbolística por un top rosa de tirantes, que ha acompañado de unos vaqueros anchos y zapatillas (por supuesto) y ha rematado con una trenza muy favorecedora. Sin duda, apunta maneras de 'it girl'.