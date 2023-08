¡Corre a Lefties! El vestido 'midi' de Harper Seven del que todo el mundo habla por lo bien que queda con zapatillas blancas tiene una versión muy barata

Harper Seven Beckham, la hija del reconocido exfutbolista David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, no lo puede negar: ha heredado el estilo de sus padres. Con tan solo 12 años, Harper está demostrando que la pasión por la moda corre por sus venas y así lo ha demostrado con el look que ha lucido para el debut de Leo Messi en el Inter Miami CF, donde los Beckham coincidieron, entre otros famosos, con Kim Kardashian.