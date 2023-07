Seis vestidos rosas de Zara con los que podrás sentirte una auténtica Barbie

Temporada tras temporada, el vestido en color rosa consigue tener cabida, de una u otra forma, en las colecciones de moda. ¿El motivo? La 'insiders' lo reclaman sin cesar como uno de sus favoritos, sobre todo a la hora de ir de fiesta e incluso confeccionar un perfecto look de invitada. Y no, no hablamos únicamente de una versión, este tipo de siluetas despuntan en todas sus tonalidades, del explosivo fucsia a las opciones en pastel, y en multitud de tejidos, estilos y formas. Por ello desde Woman hemos recopilado los vestidos rosas de Zara más bonitos y favorecedores que prometen solucionar todo tipo de eventos de aquí en adelante. No te quedes sin ellos y luego no digas que no te lo avisamos...