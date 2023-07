De manga francesa, hilo metalizado y corte princesa: así es el vestido de novia de Tamara Falcó

Del segundo 'look' nupcial poco se sabe, aunque sí lo habrán visto aquellos que hayan tenido la oportunidad de comprar un ejemplar de esta cabecera. Para continuar el gran enlace, que reunió a 400 invitados en el palacio El Rincón, a unos 60 kilómetros de Madrid, la marquesa de Griñón escogió un segundo vestido que no fue blanco, tal y como confirmó Wes Gordon días antes. Si bien el director creativo de Carolina Herrera no quiso dar más detalles, apuntó a que se trataba de un vestido "a medio camino entre lo moderno y lo tradicional".