Rosalía dice que las plataformas también se llevan con calcetines de ganchillo

Sí, esa moda que hasta entonces había quedado relegada a los turistas de las playas españolas, llegó incluso a este ámbito, cuando pareció ponerse de moda esta combinación de complementos aparentemente dispares. Sin embargo, Rosalía ha venido ahora a recordarnos que no hay moda que no regrese y lo ha hecho con su particular estilo urbano, combinand un minivestido con unos calcetines de ganchillo hasta casi la rodilla y unas plataformas 'animal print' de serpiente en color marrón.