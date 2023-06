El vestido de novia de manga larga de Mango (por menos de 100 euros) que te hará olvidar lo tradicional

Se trata de un vestido largo que alcanza el tobillo, pero deja al descubierto los pies, lo que facilita un efecto visual muy favorecedor y, por lo tanto, convertirse en un comodín para quienes no superan el 1,60cm. Confeccionado en tejido mezcla de poliéster reciclado, este vestido de novia, de manga larga, corte recto y escote redondo, destaca por el efecto metalizado y plisado que se repite en toda la prenda y que eleva el resultado final. Asimismo, este vestido blanco de Mango cuenta con aberturas laterales en la zona del abdomen, un detalle que desde hace varias temporadas es máxima tendencia y que consigue aporta un plus de atrevimiento y originalidad al look.