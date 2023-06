Los 10 vestidos de flores de Mango que vas a querer comprar ahora y llevar todo el año

No importa la temporada en la que nos encontremos, si es invierno o verano, no importa si es una elecicón mini, midi o larga, mucho menos la ocasión, optar por un vestido de flores nunca es un error. Incluso, cada vez son más las que eligen este tipo de siluetas para acudir a bodas, en su mayoría de día. Los vestidos con este atemporal estampados en tonos pastel, combinaciones de volantes o encaje y tejidos más festivos ya se alzan como una apuesta ganadora para looks de invitada.