Kylie Jenner transforma los colores básicos con dos looks opuestos: ¿con cuál te quedas?

Desde fuera, parece una mujer muy segura de sí misma y eso es lo que eleva aún más sus propuestas estilísticas, ya que se la ve cómoda con su cuerpo y, en cierto modo, esto es posible gracias a los retoques estéticos a los que se ha sometido, que no han hecho sino darle más seguridad y ganas de lucirlo. “Es lo mejor que he hecho. No me arrepiento”, declaró en ‘Homme Girls’, donde habló de la cirugía de sus labios.