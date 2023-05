Para el entretiempo, busca una blazer de estilo barroco como la de Nuria Roca

Las blazer son el ejemplo perfecto de ello, porque nunca están de más cuando escogemos un look con pantalones y porque cada vez es más frecuente verlas combinadas con faldas o vestidos. Para no abandonar los clásicos, Nuria Roca ha decidido llevar un diseño de lo más particular con pantalones, aunque ha dejado todo o casi todo el protagonismo a su chaqueta, que sin duda nos traslada unos años atrás.