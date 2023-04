Nuria Roca y Juan del Val: "Los dos somos muy presumidos pero uno lo es aún más"

Puedes ver, íntegra, la entrevista a Nuria Roca y Juan del Val en el vídeo publicado al principio de esta noticia, donde podrás escuchar las respuestas rápidas a las preguntas que les formulamos sobre la moda que cuelga en su armario, lo que se roba el uno al otro de este, el look cómodo y primaveral de aquel día (con prendas de Cortefiel; ella con vestido boho, sandalias metalizadas y blazer claro; él, con pantalón crema, camisa blanca y chaqueta verde y ligera); lo que les gusta y lo que no de los looks favoritos de su pareja, quién es más presumido (los dos lo son, y mucho, pero hay uno que todavía más, reconocen) o si, siendo embajadores de la marca Cortefiel, da 'Corte' ser 'fiel' (los detalles en torno a su relación de pareja siempre despiertan la curiosidad de sus seguidores, sobre todo después de que en alguna ocasión hayan admitido que son poliamorosos ("La monogamia es antinatural según la Biología", ha opinado Juan del Val) o que han acudido a terapia de pareja, donde ha quedado de manifiesto que ambos viven sus relaciones de forma muy diferente.