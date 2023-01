Combinar azul marino y negro no solo está permitido sino que es elegante, palabra de Kate Middleton

Seguro que has escuchado montones de veces que no era buena idea combinar azul marino y negro en un mismo look. Básicamente, se entendía que esas dos tonalidades oscuras estaban condenadas a no entenderse porque pese a ser similares, no eran idénticas, algo que, para algunos, convertía en imposible la reconciliación. Este principio, que parecía inamovible, comenzó a tambalearse hace unos años en algunas pasarelas mientras fuera de estas, iconos de moda como Meghan Markle nos hicieron mirar con otros ojos ese combo que aún sigue arrastrando algunos reparos.