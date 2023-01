Trucos secretos de estilista vistos en los Globos de Oro: desde cómo lucir transparencias a drapeados mágicos

La prenda, que incluye un arriesgado 'cut out' en un costado que comienza inmediatamente bajo el pecho (de atrevimiento 'underboob') y que luce una gran abertura en la minifalda y escote palabra de honor, oculta en realidad una gasa semitransparente debajo, a modo de forro, que posibilita que el escueto vestido, sin sujeciones aparentes, luzca seguro y perfecto. De hecho, aunque no lo parezca, el de Heidi Klum es un modelo con escote a la caja y sin mangas. Por cierto, lo firma Kevin Germanier, que ha especificado en su perfil de Instagram que las plumas del vestido no han sido tomadas de animales vivos.