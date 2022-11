Paula Echevarría, una JLO española con su look más explosivo

¡Menudo despliegue el de Got talent en su segunda semifinal! Desde que supimos que Paula Echevarría entraba a formar parte del jurado de este talent show junto a Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez nuestro radar se activó para permanecer bien atentas a cada una de sus apariciones en televisión de manera que no perdiéramos detalle de sus looks y así ha sido. Especialmente en los últimos programas en los que han comenzado las galas en directo y la actriz ha decidido darlo todo con sus estilismos.