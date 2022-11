Perderás el miedo a llevar zuecos con calcetines después de ver a Paula Echevarría

Por mucho que las pasarelas y el street style digan lo contrario, es muy probable que aún te muestres reticente a la hora de ponerte unos zuecos. Pero, se sincera, ¿cuántas veces has dicho "de este agua no beberé" y has terminando cayendo con una tendencia ante la que te negaste en rotundo en primera instancia? Seguramente muchas más de las que recuerdes.