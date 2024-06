Violencia, falta de visibilidad lésbica e invisibilidad, ¿Qué retos tiene todavía por delante la comunidad LGTBIQA+ en España?

Paula Delgado, autora de ‘Esto también es amor’, un mini manual sobre cómo conocernos y relacionarnos de manera consciente cuando somos personas no monógamas, o pertenecientes al colectivo LGTBIQA+, quiere recordar que todavía hoy hay personas muy invisibles dentro de las reivindicaciones de igualdad, como son las personas no binarias, las personas intersexuales o las personas asexuales. “Creo que todavía nos falta un camino por hacer a nivel social para poder respetar ciertas realidades que implican poner sobre la mesa términos como el binarismo de género (la idea de que solo hay dos géneros con características definidas) o el coitocentrismo (la idea de que las relaciones sexuales con penetración son un elemento fundamental en las relaciones románticas. En mi opinión, tenemos una igualdad en teoría que no se representa en la práctica, ya que la gran mayoría de las personas LGTBIQA+ siguen viviendo violencia en sus vidas de una manera u otra. Puede ser una violencia que nace del rechazo, como el acoso escolar o los ataques LGTBIfóbicos, o una más sutil, como no ser aceptado por tu familia, que tu pareja no sea aceptada o no poder compartir los detalles de tu vida romántica o incluso de quién eres y cómo te llamas con tus amistades por miedo a lo que puedan pensar. Todo ese secretismo y esas limitaciones acaban pasando factura”, indica.