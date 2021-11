Eddie Redmayne: "Hacer el papel de mujer trans en 'La chica danesa' fue un error"

El actor ha mostrado su arrepentimiento de haber interpretado a Lili Elbe, papel por el que fue nominada a un Oscar y un Globo de Oro.

Clara Hernández

"Hoy no hubiera aceptado encarnar a Lili Elbe en 'La chica danesa'. Hice la película con la mejor intención pero fue un error". Estas han sido las inesperadas declaraciones que ha realizado Eddie Redmayne en una entrevista con The Sunday Times en relación ese personaje que recrea la historia de la primera mujer transgénero que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo.

Sin embargo, el actor tiene una poderosa razón para hablar así del papel que le reportó en 2016 una nominación a los Premios Oscar y otra a un Globo de Oro. Tal y como apuntaron sus detractores en su momento, ahora opina que ese personaje debería haber sido interpretado por una actriz trans.

"La gran discusión sobre las frustraciones en torno al casting es porque mucha gente no tiene una silla en la mesa. Debe nivelarse, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos debates", ha indicado el británico, que en el pasado, cuando se estrenó la película, fue criticado.

No es la primera vez que Eddie Redmayne muestra su apoyo al colectivo LGTBiQ+. Así, el británico dio su opinión en la polémica que se organizó el año pasado en torno a la autora de Harry Potter, J. K. Rowling, por un tuit sobre atracciones, sexo y personas trans.

"La gente que menstrua. Estoy segura que solía haber una palabra para esa gente. Wumben? Wimpund? Woomud?", ironizó la novelista. "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia un mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad de las mujeres de forma global se elimina. Conozco y quiero a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la habilidad de muchas de discutir sus vidas de manera significativa", insistió, provocando un aluvión de críticas en las redes. "

Redmayne mostró su oposición "absoluta" a las palabras de J. K. Rowling, aunque pidió clemencia para la autora tras tachar de "repugnante" la virulencia de algunos de los mensajes contra J. K. Rowling. Aún así recalcó que quería "dejar absolutamente claro" en qué lugar se posicionaba. "Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas", concluyó.

