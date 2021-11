La actriz y directora de 'Todo lo otro' confesó en 'El Hormiguero' que el proceso por el que tuvo que pasar fue lento y "muy frustrante"

Noelia Murillo

Abril Zamora es una de las mujeres del momento por méritos propios. A pesar de que ahora se encuentre en plena promoción de 'Todo lo otro', serie en la que figura como guionista, actriz y productora, ha demostrado a lo largo de muchos años que se merece ese espacio en el universo del entretenimiento y no ha dejado de luchar por ello.

Debido al inminente estreno de su nuevo trabajo en HBO Max, plataforma que llegará a nuestros dispositivos el próximo 26 de mayo, fue una de las invitadas a 'El Hormiguero' para presentarlo y comentar cómo está siendo este 'boom' de fama en el que, finalmente, está recogiendo todo lo que ha sembrado en series como 'Señoras del (h)ampa', 'Élite' o 'Vis a Vis'.

-Abril Zamora, el icono femenino (y transgénero) que no sabías que necesitabas

-HBO Max llega a España y esto es todo lo que debes saber

Zamora arrasó en este espacio conducido por Pablo Motos desde el primer momento, ya que entró al plató con una fuerza rebosante y la gran sonrisa que ya nos viene siendo familiar. Lo hizo vestida con un conjunto en color rosa 'nude' de chaqueta con botonadura y 'shorts' de talle alto que quiso combinar con un 'top' asimétrico y encorsetado en color blanco.

Sin apenas complementos, la actriz demostró que con unos 'stilettos' a juego con el resto del vestuario podía presumir de unas piernas estilizadas y poner en evidencia que, además de ser una mujer con talento, también tiene buen gusto a la hora de escoger con qué presentarse en este tipo de eventos. Su maquillaje, muy natural y acertado, estuvo a cargo de Iván Gómez.

Muy emocionada, la también actriz de 'El desorden que dejas' hizo una profunda presentación de su nueva serie, de la que aseguró estar muy orgullosa. "Estoy acojonada de estar aquí, la verdad es que impone bastante", dijo al inicio de la entrevista antes de contar cómo había sido el rodaje de 'Todo lo otro'. Esta serie está compuesta por ocho episodios y se centra en la vida de un grupo de treintañeros madrileños que ven cómo sus sueños no han llegado a cumplirse como ellos esperaban.

Eso es precisamente lo que parece que no le va a ocurrir a Abril Zamora quien ha logrado sacar adelante este proyecto y posicionarse entre las mujeres más influyentes de nuestro país gracias, principalmente, a la visibilización de la transexualidad. No obstante, a pesar de servir de ejemplo para muchas personas que desean iniciar esta transición, la guionista reconoció que no le gusta que se destaque eso de ella. "Muchas veces me esfuerzo por ir a los estrenos porque es importante. Me gusta estar en los sitios como persona trans sin hablar de la transexualidad. Ese es el siguiente paso, comentó con Pablo Motos.

En este punto, el presentador quiso saber cómo fue este proceso que culminó con la entrega de su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI). En torno a ese día, Zamora confesó que fue "muy importante, porque a nivel legal era una putada. Fue un camino muy lento y muy frustrante, porque cada vez que lo tenía que enseñar era un horror", afirmó ante la sorpresa de Motos.

Así, continuó contando cómo fue ese proceso y cuál ha sido el resultado. "Para lograrlo, necesité un certificado psiquiátrico, llevar dos años en el proceso de hormonas y es injusto porque, por ejemplo, muchas personas no pueden hormonarse", recordó antes de lanzar un mensaje definitivo. "Me parece sorprendente que a la gente le incomode lo que hagan los demás en su casa, en su vida, con quién se acuestan, su identidad de género. Si me ves feliz y te está molestando, ve al psicólogo, porque tienes un problema", destacó antes de recibir el aplauso unánime del público.