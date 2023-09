Belén Toimil: “De pequeña no tenía referentes femeninos en lanzamiento de peso”

De pequeña no tenía referentes femeninos en lanzamiento de peso y, en general, conocía muy pocos, a Manolo Martínez o Mario Pestano. Cuando me vine a León tenía a Úrsula Ruiz, que era mi referente en el día a día y a nivel nacional. Pero en el deporte femenino, el apoyo de Iberdrola ha sido una pasada, hemos pasado de no saber qué deportistas tenemos en España a tener un cartel lleno de deportistas femeninas a las que admirar. He tenido la experiencia de no haber tenido referentes femeninos y me parece tan bonito y necesario. Mucha gente puede pensar que igual hace unos años no había las deportistas que hay ahora, pero la realidad es que no se les daba visibilidad. Me llena de alegría ver en los medios de comunicación a las de fútbol, a las de rugby, a Paula Badosa, a Lydia Valentín, a Sandra Sánchez… y en eso Iberdrola ha tenido toda la culpa y es de agradecer.