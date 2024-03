Malas noticias si vendes en Vinted o Wallapop: la Agencia Tributaria lanza este aviso

Sí, ya sabemos que al menos dos de ellas te han enviado un mensaje que llama a la calma ("Puedes estar tranquilo, los impuestos de los miembros de Vinted no se van a ver afectados, ya que la venta de artículos personales no está sujeta a impuestos", indica Vinted, mientras que Wallapop asegura que dichos requerimientos "no suponen cambios en la tributación" de sus usuarios aunque en su app añade un "en general"). A continuación ambas compañías matizan sus palabras. Así, aclaran que sus usuarios no tendrán que pagar ningún impuesto por lo que vendan en su plataforma siempre que cumplan unas condiciones. Entre ellas, destacan el que el vendedor sea "un particular" y lo haga "por debajo del precio de compra". Es decir, en los casos en los que no está obteniendo ganancias.