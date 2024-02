El lujo de segunda mano llega a Amazon: ya es posible comprar piezas vintage de Chanel, Dior, Vuitton…

Ahora Amazon nos presenta una nueva forma de comprar lujo que se adapta tanto a las tendencias del sector como a la realidad en la que vivimos. "El lanzamiento de Hardly Ever Worn It en Luxury Stores de Amazon supone un nuevo nivel de visibilidad para la reventa de artículos de lujo", asegura Tatiana Wolter Ferguson, consejera delegada de Hardly Ever Worn It. “Esta colaboración con Amazon es un manifiesto de nuestro compromiso por hacer accesible la moda circular de artículos de lujo a un público más amplio y diverso. Al unirnos a una de las tiendas online más fiables del mundo, permitimos que más personas experimenten la satisfacción de la reventa."