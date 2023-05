Este es el truco que te ahorrará disgustos e, incluso, alguna multa

Cada día compramos más a través de Internet: comida, ropa, artículos tecnológicos, ‘gadgets’ para el hogar, productos ‘beauty’... Ahora mismo, de hecho, parece no haber límites. Y es que, no importa lo que imagines, sea lo que sea, lo encontrarás en la red y llegará directo a la puerta de tu casa. Esto ha supuesto, por un lado, que consumamos más porque, al hacerlo todo en un ‘clic’, en ocasiones perdemos la noción de lo que hemos pedido y lo que no y no llegamos a ser del todo conscientes del gasto que supone; y, por otro, nos invade la casa de paquetes... Todos ellos, con nuestros datos perfectamente identificados, desde nuestro nombre completo a nuestro teléfono y, por supuesto, la dirección de nuestro domicilio particular. Además, en ocasiones, deshacerse de estas etiquetas, puede llegar a ser bastante complicado o, como mínimo, convertirse en un proceso algo latoso. Pero, si las dejamos y tiramos estos envoltorios como si nada, pueden ocurrir dos cosas: que caigan en las manos equivocadas y aprovechen nuestros datos con cualquier fin poco ético o fraudulento, o bien, que alguien lo saque de la basura y acabe, por ejemplo, en mitad de la calle o en el contenedor equivocado y el ayuntamiento te acabe multando a ti porque eres tú el que figura en la identificación. Así que, aunque te dé pereza, lo mejor es eliminar cualquier rastro de las cajas o embalajes.