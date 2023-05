Este truco te ayudará a limpiar pendientes de oro y plata en menos de 10 minutos

Begoña Ordenatriz ha hablado con La noche de COPE y ha dado a conocer un truco para limpiar bisutería y todo tipo de pendientes. Es tan fácil como utilizar pasta de dientes: "muchas veces no sabemos como limpiarlos y parece que comprar un líquido especial nos complica. Entonces, he usado un truco de toda la vida que es la pasta de dientes". Esta tiene que ser blanca, y no de gel: "se nota mucho una pasta de dientes buena o una pasta de dientes de menor calidad".