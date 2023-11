Este trucazo de Instagram cambiará para siempre tu forma de cocinar pizzas

Hay recetas que parece que, por mucho que nos empeñemos en replicar en casa, nunca van a quedar igual que si las degustamos en un restaurante. Una auténtica pasta carbonara, el sushi pluscuamperfecto o esos ‘croissants’ con ‘extra’ de mantequilla parece que no saben igual si los cocinamos nosotros, ya no sólo por falta de técnica o ‘expertise’, sino también porque nuestra cocina no cuenta con todas las herramientas necesarias para que queden perfectos. Algo así, sucede con las pizzas. Y es que, parece imposible que, la receta ‘made in Italy’ por excelencia, quede en nuestro (limitado) horno, ni remotamente parecida a como lo haría en uno de leña. O, al menos, eso pensábamos porque, esta misma semana, se ha hecho viral un vídeo con el que un usuario de Instagram está consiguiendo quitarnos esta idea de la cabeza, al asegurar que, siguiendo un sencillo truco, conseguiremos cocinar en casa una pizza y que parezca que está hecha en un restaurante. Además, ni siquiera nos propone que preparemos nuestra propia masa, sino que nos recomienda utilizar cualquiera de las bases ya elaboradas que puedes encontrar en tu supermercado.