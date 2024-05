Comer nueces: el hábito que ayuda a combatir estas tres enfermedades

El otoño trae consigo el aumento de resfriados y gripes, pero las nueces pueden ofrecer una defensa adicional. Su contenido elevado de zinc no solo ayuda a prevenir infecciones fortaleciendo el sistema inmunológico, sino que también alivia síntomas como la mucosidad y los dolores de garganta. Un estudio del National Institute of Food and Drug Safety Evaluation en Corea respalda la capacidad de las nueces para reducir los niveles de colesterol, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares, una preocupación común durante la temporada de gripes.