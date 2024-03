La 'streamer' Mayichi: "Por mucho que luche contra los comentarios negativos, he aprendido que no puedo hacer nada"

Si le llegan a decir a la Mayichi de hace nueve años que gracias a un sueño iba a poder dedicarse a hacer retransmisiones en directo de manera profesional, no se lo hubiera imaginado. A día de hoy, la experiencia le ha aportado una visión más consciente de cómo funciona este mundo y otra perspectiva mucho más madura.

Pese a que en estas plataformas el número de mujeres es reducido, Maite (su nombre original) cuenta con casi dos millones de seguidores en Twicht. Presidenta de uno de los equipos de la Queens League, entre uno de los muchos proyectos en los que participa, considera que a partir de esta modalidad de liga femenina de fútbol, más gente se ha llegado a interesar por el fútbol femenino.

Mayichi nos cuenta cómo ha sido su trayectoria, la influencia que tiene entre otras mujeres que quieren seguir sus pasos y qué es lo que menos le gusta de las redes sociales.

Tu verdadero nombre es Maite Carrillo, ¿de dónde viene "Mayichi"?

Mis amigos me llaman "Mai" y cogí la inspiración de este apodo para formar "Mayichi", que sería un diminutivo cariñoso de mi nombre.

¿Cómo das el paso de jugar a videojuegos a compartir tus partidas en directo?

Fue a partir de un sueño que tuve relacionado con YouTube pero en directo, se lo comenté a mis amigos y me explicaron que de lo que yo estaba hablando no era YouTube, sino Twitch. Me enseñaron cómo funcionaba la plataforma, y a partir de ahí de empecé a hacer retransmisiones.

¿En algún momento llegaste a pensar que ibas a tener la repercusión que tienes a día de hoy?

La verdad es que no, de hecho ni me esperaba poder vivir de ello. Al principio lo compaginaba con estudios o trabajo pero sin ganar nada de dinero, y con los años ha acabado siendo mi profesión.

Después de toda tu trayectoria en redes¿Qué significa para ti estar nominada en la categoría 'Streamer' de los Premios Ídolo?

Para mí significa mucho que valoren el trabajo, el sacrificio y el tiempo dedicado en los nueve años que llevo como creadora de contenido.

¿Crees que a partir de tu presencia y éxito en plataformas, has motivado a otras chicas a hacer lo que tú haces?

En el pasado igual hubiera dudado, pero a día de hoy he conocido a muchas chicas que me han dicho que las he inspirado y motivado. Que te vean a ese nivel es un honor.

Cuentas con 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Cómo llevas el hecho de ser una persona el hecho de ser una persona tan conocida?

Si te soy sincera, mi vida no ha cambiado para nada. Es un honor que mis seguidoras me acompañen, no tengo la sensación de no poder salir a la calle, sino que es bonito y agradable.

Dada tu influencia en redes sociales. ¿Qué es lo que menos te gusta de este mundillo?

Diría que las personas que se hacen cuentas falsas con el fin de promover información falsa o acosar. Los comentarios despectivos no aportan nada bueno y creo que es lo más difícil de gestionar.

¿Cómo llevas la gestión de este tipo de comentarios negativos?

Desde tu punto de vista, ¿qué debe tener una 'streamer' que se quiera introducir en el mundillo para tener éxito?