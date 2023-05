Estas son las razones ocultas por las que tu gato te persigue por toda la casa

En más de una ocasión seguro que has escuchado que los gatos son más desapegados e independientes. Pero ahora que estás conociendo a tu gato y estás siempre deseando llegar a casa para seguir de cerca cada uno de sus pasos, te das cuenta que hay momentos que no deja de perseguirte y que no se despega de ti. Al principio, puedes pensar que al estar tanto tiempo fuera de casa es una forma de decirte que te ha echado de menos. Y sí, es una de las razones, pero no la única.