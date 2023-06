El motivo por el que debes añadir unas hojas de laurel en tu lavadora

Seguimos aprendiendo cada día para la mejora de nuestras lavadoras. Y aunque la variedad de productos químicos que podemos encontrar en el supermercado es muy amplia, no todos son válidos para todos los tejidos. Nuestro objetivo es ir poco a poco reduciendo estos para apostar por productos más ecológicos y caseros. Ya no solo para proteger el funcionamiento de la lavadora, que también, sino para no contaminar tanto, ahorrar y dar todo el valor que merece a la efectividad de todos esos remedios caseros perfectos hasta para los tejidos más delicados. Y es que para este tipo de tejidos necesitamos fórmulas ecológicas que ayuden a proteger los tejidos y eliminar malos olores.