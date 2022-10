Los 4 errores del vídeo 'Monotonía' de Shakira que no has visto

El vídeo que encabeza las tendencias de YouTube y que muchos han interpretado como un recado directo a Gerard Piqué esconde algunos fallos muy divertidos. ¿Te habías dado cuenta?

Clara Hernández

El nuevo videoclip 'Monotonía' de Shakira en el que colabora Ozuna, una bachata sobre un desamor lacerante (tanto que la cantante aparece con lágrimas en los ojos la mayor parte del metraje y el sufrimiento se materializa en un cañonazo que le infringe su hasta entonces pareja —aquí, Ozuna— que le hace volar por los aires y le arranca el corazón) se ha convertido rápidamente en número 1 de tendencias de YouTube y, también, en tema de conversación en redes, donde son muchos quienes interpretan los recados de la canción ("Nunca dije nada, pero me dolía", "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo", "estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando") como un mensaje directo a su ex, Gerard Piqué, de quien anunció su separación el pasado mes de junio.

Pero más allá de que los versos relaten o no con fidelidad lo que ocurrió entre los dos (algo que ella, en cierta forma, critica pero también excusa cuando dice "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía"), vamos a fijarnos en cuatro fallas que hemos encontrado en el videoclip y en los que, tal vez, no has reparado.

¿Te has fijado en que...

LA BOLSA OMNIPRESENTE DE PATATAS FRITAS

Al comienzo del vídeo, Shakira pasea por los pasillos de un supermercado mientras come patatas fritas de una bolsa que abandona poco después en un estante. Sí, no es correcto devolver a su sitio la bolsa de patatas que ya has abierto y que, por lo tanto, no piensas pagar, pero ese no es el problema (su estado de desconsuelo disculpa a la cantante). Lo que ha llamado nuestra atención es que, más tarde, en el segundo 19, cuando la artista se topa con su ex en la tienda, lleva entre sus manos la misma bolsa. ¡Magia de los saltos de raccord!

EL EFECTO DE SU CEJA IZQUIERDA

¿Está alzando continuamente su ceja izquierda Shakira en modo Carlos Sobera o es que la depilación de su ceja izquierda es mucho más arqueada que la de la derecha? Dejamos la pregunta en el aire.

El CAMBIO DE PEINADO MISTERIOSO

Siguiendo con temas beauty y capilares, el moño alto y 'messy' que Shakira lleva en las primeras tomas se esfuma misteriosamente después de que Ozuna le dispara y ella se desploma en el suelo. A partir de este momento, luce su habitual melena suelta y lisa ( y bastante peinada, hay que decir). ¿Es quizá la explosión que provoca el impacto lo que produce el cambio de look?

LA RELACIÓN ENTRE EL CORAZÓN Y LOS ZAPATOS

Minuto 1.06: Shakira se arrastra para recoger su corazón, que se ha quedado tirado en el suelo del híper, junto a una lata caída de 'snacks' orientales y sus 'ugly shoes' de plataforma amarillos. Sin embargo, cuando el plano se abre, la distancia entre los zapatos y el corazón es mucho mayor que al principio. Incluso los primeros se han separado entre sí.

Aún así, tenemos que decir que nos hemos dejado de escuchar en bucle el tema y ver el vídeo desde que se estrenó porque nos encanta. ¿Es o no un temazo? ¿Y te has fijado que al principio se puede escuchar unos segundos de la canción 'Te felicito'? Todo está relacionado.