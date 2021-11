Nuevas imágenes del reencuentro de Carrie Bradshaw y Mr. Big en el nuevo 'Sexo en Nueva York'

Sarah Jessica Parker y Chris Noth vuelven a compartir set en la grabación de 'And just like that' y, por fin, tenemos nuevas fotos de la pareja más mítica de la serie. ¿Seguirán juntos o serán ciertos los rumores?

GALA FERNÁNDEZ

¿Qué pasará con Carrie Bradshaw y Mr. Big en el 'reboot' de 'Sexo en Nueva York'? Eso es lo que todos los fans se preguntan después de ver las imágenes que se han filtrado del rodaje de 'And just like that', el esperadísimo regreso de la serie.

Y es que 20 años después del estreno de la ficción, los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker y Chris Noth continúan siendo unas de las parejas más icónicas de la pequeña pantalla. Sus continuas idas y venidas, sus momentos románticos y, finalmente, su boda en el ayuntamiento (tras el fracasado intento de darse el 'sí quiero' por todo lo alto en la primera película) mantuvieron a los fans enganchados durante toda la trama... y todo apunta a que en 'And just like that' va a ocurrir lo mismo. ¿O es que pensabas que después de su matrimonio vivirían felices y comerían perdices?

Hace unas semanas pudimos ver las primeras imágenes de su reencuentro... y las caras de ¿enfado? ¿sorpresa? eran más que evidentes. La protagonista, fiel a su estilo, aparecía vestida con un impresionante conjunto de invitada: body negro ajustado, falda voluminosa con estampado de lunares de Carolina Herrera, zapatos joya, bolso animado y, en la cabeza, un tocado de plumas rosas y negras. ¡Impecable! Por su parte, Mr. Big, que también ha dejado que el paso de los años se refleje en las canas de su pelo, lucía uno de sus elegantes trajes.

Esta semana, con el rodaje ya más avanzado, los actores han sido vistos de nuevo y ¡buenas noticias! con una actitud bastante cariñosa, aunque melancólica en ciertos gestos. Montados en una calesa y mirando al cielo de la Gran Manzana, los paparazzi han pillado a Carrie y Mr. Big dándose la mano y deshaciéndose en arrumacos.

En esta ocasión, ella luce un vestido de estampado floral con una falda voluminosa que nos recuerda a sus icónicos tutús, y lo ha combinado con una torera de crochet y sandalias metalizadas de Roger Vivier. Él, de nuevo, ha elegido un traje oscuro.

Pero, centrémonos en su relación. ¿Seguirán juntos Carrie y Mr. Big? Cuando se anunció que HBO Max preparaba esta nueva entrega de la serie, surgieron muchas noticias contradictorias sobre si el personaje de Chris Noth aparecería o no en esta etapa (lo mismo que ocurrió con Kim Cattrall, que daba vida a Samantha y que finalmente no estará en 'And just like that').

Ahora que su participación está confirmada (obviamente), una supuesta filtración del guion ha hecho que por internet circule el rumor de que las cosas entre la columnista y el empresario no atraviesan precisamente su mejor momento, y no se descarta incluso la opción de la separación.

Además, el último factor de la ecuación son estas instantáneas del rodaje, en las que Carrie disfruta de la compañía de un apuesto desconocido que carga con ella en brazos. ¡Guau! Dejando a parte las maravillosas sandalias que lleva, ¡estamos deseando saber quién es su acompañante!

- Carrie Bradshaw ha vuelto y estos son los accesorios que siguen en su armario (20 años después de 'Sexo en Nueva York')

- ¿Aidan o Mr.Big? Sarah Jessica Parker confiesa con quién se habría quedado ella en ‘Sexo en Nueva York’

Con toda esta información, las dudas se acumulan: ¿Habrá vuelto el miedo patológico al compromiso de Mr. Big? ¿Veremos una nueva reconciliación? ¿O quizás Carrie haya reconsiderado su historia de amor con el bueno de Aidan?

Los mejores looks de 'And just like that', el 'reboot' de 'Sexo en Nueva York' Ver 38 fotos

"Tengo que decantarme por Mr. Big… supongo", respondía Sarah Jessica Parker en una entrevista cuando le preguntaban con cuál de los dos hombres de la serie se quedaría ella. "La razón es que no puedes contar una historia tan larga y poco convencional para que al final acabe mal", justificaba la intérprete; un motivo que Candance Bushnell, autora de los libros en los que está basada 'Sexo en Nueva York', parece compartir, ya que en alguna ocasión ha reconocido que, si la ficción hubiera continuado, ambos seguirían juntos. "O al menos eso me gustaría". ¡Estamos deseando descubrir esta trama!