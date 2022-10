Jennifer Lopez se mete a escritora de cuentos para niños

Junto a Jimmy Fallon, la artista ha lanzado Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure, un libro para aprender español que ya es todo un éxito de ventas en solo 24 horas.

Julia García

Jennifer Lopez está de estreno. Y por una vez no nos referimos a su participación en una película -Una boda explosiva es el título que tiene previsto estrenar el próximo mes de enero en Amazon Prime Video–, al lanzamiento de una canción o a la salida de algún producto de su línea beauty. En esta ocasión venimos a hablar de la faceta de escritora en la que acaba de adentrarse.

Es cierto que en el año 2014 sorprendió con la publicación de su autobiografía que llevaba por título True Love que se coló en los primeros puestos de ventas en multitud de librerías, pero ahora su debut ha sido en el terreno infantil siguiendo los pasos de Meghan Markle. Lo ha hecho de la mano de su amigo Jimmy Fallon con quien acaba de escribir Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure, un lúdico libro que con una historia divertida trata de enseñar a los peques de la casa un vocabulario básico de español.

"Estoy muy orgullosa de esta pequeña y divertida aventura bilingüe para jugar y no puedo esperar a que conozcas a Pollo. Todo siempre es mejor #ConPollo, especialmente cuando los niños empiezan temprano a ¡Aprende español de una manera divertida!", ha escrito la artista con respecto a este sorprendente trabajo en el que ha estado inmersa en los últimos meses.

El cuento, que está indicado para niños de entre 2 y 5 años y cuenta con las ilustraciones de Andrea Campos, surgió de las ganas de JLO y Jimmy Fallon de embarcarse juntos en algún proyecto que terminó materializado en este libro que, en tan solo 24 horas, ya es todo un éxito en las principales plataformas digitales en las que se ha puesto a la venta. "Siempre nos divertimos mucho cuando nos reunimos y, con suerte, se refleja en este divertido libro ilustrado lleno de palabras que riman", ha dicho el showman al respecto, quien ha asegurado que sus "profesores de español de la escuela secundaria estarían muy impresionados al saber que estoy enseñando a los niños a hablar español con Jennifer Lopez".

Para el presentador del famoso late night que lleva su nombre no es su primera incursión literaria infantil. Jimmy Fallon es autor de otros cinco libros para niños: Your Baby's First Word Will Be DADA, Everything Is Mama, Nana loves you more, This Is Baby y 5 Morer Sleeps 'Til Christmas.