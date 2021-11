Eva B.: «Lo que más me inspira es la tristeza»

La finalista de Operación Triunfo 2020 Eva B. nos habla de su disco debut “Cero”, de su interés por la sostenibilidad y de su imaginación desbordante.

Isabel Loscertales

Demostró autenticidad desde el primer día que pisó la Academia de Operación Triunfo. Con una legión de seguidores y con el orgullo de haber quedado la tercera finalista, Eva Barreiro se enfrenta ahora a su puesta de largo. Bajo el nombre artístico de Eva B., la artista gallega de 19 años acaba de lanzar el álbum “Cero”, en el que ha puesto toda su alma. Ha compuesto las letras, se ha implicado en la creatividad, ha participado en el guion de los videoclips y ha actuado en ellos como si fuera la actriz que le gustaría llegar a ser algún día. El pasado lunes, en la gala de entrega de nuestros premios WomanPlanet pudimos ver un aperitivo de su disco y convenció.

Fue preciosa tu actuación en la fiesta de los Premios WomanPlanet. ¿Te gustó participar en el evento? ¿Cómo lo viviste?

Lo viví de una manera muy emocionante. Es algo diferente a lo que estaba acostumbrada, pero me encantó. Me encanta el contacto con el público, la gente te da muchísimo calor y es muy guay.

Escuchamos tu tema “Sonar”, una canción que reivindica la sostenibilidad y el cuidado de la vida marina. ¿Te preocupa especialmente el tema medioambiental?

Sí, por supuesto. En el tema de la vida marina estoy metida desde hace muchísimos años, es un tema con el que tropecé, ví que era apasionante y sigo investigando sobre él. Sobre todo con todo lo relacionado con el cautiverio de las orcas.

Afortunadamente, tu generación está mucho más concienciada con la sostenibilidad.

Sí, es algo de lo que estoy súper orgullosa. Es una generación que incita mucho al cambio y que está muy dispuesta a darlo todo por la investigación. Me enorgullece muchísimo pertenecer a esta generación.

“Sonar” forma parte de tu álbum debut “Cero”. Háblanos de él, ¿cómo lo definirías?

Definiría “Cero” como un álbum muy aleatorio, como una álbum inicial. Y, como cualquier inicio, es un álbum desordenado, de pruebas. He ido probando diferentes estilos, todavía no me he decantado por uno. Estoy súper contenta con el resultado, por haber ido probando todos estos diferentes estilos, siempre dejando ese electrónico “crudito” en todos ellos. Me encanta.

Tienes el mérito de haber compuesto las letras, ¿cómo ha sido el trabajo de composición?

He aprendido a componer, porque yo no tenía ni idea. Empecé a raíz del disco, por lo que estoy también muy contenta, es un trabajo muy complicado si estás empezando, pero en nada que pillas el ritmo, es lo más.

¿Hablan mucho las letras de quién es Eva B y de tu vida?

Hay algunas que sí, otras que hablan de la vida de otros y otras que ni una cosa ni la otra. Hay mucha variedad.

¿Qué es lo que más te inspira a la hora de componer?

Probablemente, lo que más me inspira a la hora de componer es la tristeza. A pesar de que es triste que lo diga, realmente es lo que más me inspira.

Pero no pareces una persona triste…

No, soy bastante positiva. Pero cuando me pongo a pensar en la tristeza, me inspira (risas).

Haber participado en OT te da la ventaja de ser conocida y tener muchos fans, pero ¿tiene una parte negativa? ¿has sentido, por ejemplo, más presión o se han metido más en la manera de hacer tu disco?

No, no, no. No he sentido presión. Yo hago música y ya está. Por mucho que pienses en otras personas, cuando te pones a hacer música, por lo menos a mí, se me olvida todo. No vivo para nada esa presión.

¿Cómo te llevas con las redes sociales porque tienes un montón de seguidores?

¡Bien! No tengo problema. Me gusta descubrir cosas en las redes, seguir las cuentas que me gustan. En realidad, tengo una relación amor-odio. Me gusta mucho investigar y crear fotos pero a lo mejor me vicio demasiado, más de lo que me gustaría.

¿Cómo vives los comentarios negativos?

Los comentarios negativos, los poco constructivos, tienen tan poca importancia que realmente no me fijo en ellos. No hace falta.

¿Mantienes la relación con tus compañeros y compañeras de OT y os dais consejos a la hora de crear vuestros temas?

Sí, claro. Tengo contacto con todos. Cada vez que vamos a sacar algo nos lo enseñamos.

¿Qué música escucha ahora mismo Eva B.? ¿Qué tienes en lo alto de tu playlist?

Escucho mucho últimamente a Tyler, The Creator.

Cada videoclip es como una pequeña película y me consta que te has implicado mucho en su creatividad. ¿De qué manera?

Sí, me encanta implicarme al cien por cien en mi proyecto. Soy una persona con mucha imaginación, estoy haciendo todo el rato cosas y me surgen muchas ideas sobre cómo plasmar visualmente mis temas, así que me encanta que me hayan dado la oportunidad de poder infiltrarme dentro.

Se nota además que te encanta la interpretación.

Sí, la verdad es que me encanta, me gustaría hacerme un hueco en un futuro. Sería un sueño.

¿Con quién te gustaría actuar?

Me gusta mucho Timothy Chalamet.

¿Y si fueras directora de cine qué tipo de película harías?

Una de terror. Me gustan mucho directores como Hitchcock o Kubrick.

De dónde te viene esa pasión por el cine clásico.

En mi casa mis padres siempre me han enseñado mucho cine y música y estoy muy agradecida por ello. No se dedican a ello, pero les ha interesado mucho siempre.

En tu actuación en WomanPlanet te vimos con una de tus americanas oversize, ¿se ha convertido en tu prenda fetiche?

Sí, tengo bastante devoción por las americanas y estoy utilizándolas todos los días. Debo tener en mi armario alrededor de quince americanas. Mi favorita es la negra, la que llevaba en los premios Woman, que es de mi abuelo. Me da muy buenas vibras.

En marzo de 2022 empezarás una gira, ¿tienes ganas? ¿cómo será esta gira?

Tengo muchas ganas de poder ver a la gente. Encima del escenario me siento genial, es un lugar muy seguro para mí.