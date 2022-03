Christina Ricci volverá a ser una Addams en la serie 'Miércoles'

Estará dirigida por Tim Burton

Noelia Murillo

La Familia Addams es uno de los iconos de la historia de la televisión y, en concreto, su 'remake' de los años 90 fue uno de los más vistos gracias a su humor negro, a sus particulares personajes y a sus extraordinarios sets de rodaje. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de disfrutar sus dos películas hoy en día se preguntan qué fue de los actores que encarnaban estos roles y lo cierto es que, de todos, muchos se quedarían con el que Christina Ricci interpretó: Miércoles.

Puede que ahora resolvamos el misterio con lo que Tim Burton ('La novia cadáver', 'Sweeney Todd') se trae entre manos en su nueva producción para Netflix ya que, según ha informado Variety, la intérprete podría formar parte de su equipo de actores. Por el momento, se sabe que Miércoles Addams será Jenna Ortega, actriz que hemos visto en 'You', 'Jane The Virgin'. Por el momento, se desconoce cuál podría ser el papel que podría interpretar la también protagonista de 'Yellowjackets', aunque desde dicha publicación apuntan a que Christina no se encargará de dar vida a una versión del personaje en la serie.

A pesar de que gran parte de los detalles de la serie se mantienen en secreto, por el momento, se sabe que estará formada por ocho episodios en total. En concreto, se centrará en un misterio detectivesco marcado por lo sobrenatural que conecta con la propia Miércoles Addams siendo estudiante de Nevermore Academy. En esta etapa de su vida, la protagonista busca dominar una habilidad psíquica incipiente para detener una monstruosa ola de asesinatos que tiene aterrorizada a toda la ciudad, así como resolver un misterio paranormal en el que sus padres se vieron envueltos en el pasado, hace 25 años.

Además de Janne Ortega y Christina Ricci, la nueva serie de Tim Burton contará con la presencia de Catherine Zeta-Jones, que interpretará al personaje de Morticia Addams (antes en manos de Anjelica Huston), así como Luis Guzmán ('Infiltrado en Miami', 'Narcos', 'Carlitos Way') como el padre de la criatura, Gómez Addams. En su momento, fue el malogrado actor Raúl Juliá, que falleció prematuramente tras un derrame cerebral en 1994.

Por el momento, se desconoce cuál será el tráiler de 'Miércoles', que cuenta con la participación de profesionales que ya formaron parte del equipo de rodaje de las películas de dibujos animados anteriores a esta producción, como Andrew Mittman o Gail Berman. Tampoco se sabe la fecha de estreno de la serie, pero sí se conoce que se trata de un trabajo de Netflix y MGM/UA, por lo que se estrenará próximamente en la plataforma.