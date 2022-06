El director manchego ha dado a conocer título y detalles de su nuevo proyecto, que no es 'Manual para mujeres', se acerca a un género que no había explorado y tiene un reparto eminentemente masculino (a excepción de Sara Sálamo).

Clara Hernández

Tras dibujar una amistad llena de pespuntes, belleza y drama en 'Madres paralelas', una película con la que Pedro Almodóvar buceaba en el universo femenino y en la época actual, el cineasta ha revelado detalles del proyecto en el que ya ha comenzado a trabajar. Y con el que promete sorprendernos, ya que en él abraza registros que poco o nada tienen que ver con lo anterior. Porque, atención, su nueva producción, que será un corto de unos 30 minutos que lleva por título 'Extraña forma de vida' y que saldrá a la calle antes que 'Manual para mujeres', su otra creación en marcha, está protagonizado por un elenco casi exclusivamente masculino (a excepción de Sara Sálamo) y se acerca al 'western'.

Según ha comunicado el propio director en una nota, se rodará, en parte, en el desierto de Tabernas, en Almería, en el poblado vaquero que el director Sergio Leone construyó para rodar en los sesenta su archiconocida 'Trilogía del dólar' con Clint Eastwood y los títulos 'Por un puñado de dólares', 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo'.

En cuanto al argumento, Pedro Almódovar lo ha resumido así: "Un hombre cruza a caballo en el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad…".

¿Quieres saber más sobre la historia? Puedes tratar de encontrar nuevas pistas en el famoso fado de Amalia Rodrigues 'Extraña forma de vida', de donde el corto toma su nombre, ya que como ha señalado Almodóvar, su letra (que sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas a tus propios deseos) ha inspirado el proyecto (puedes encontrar la letra al final de esta noticia).

También sabemos quiénes encarnarán a los protagonistas. Se trata del actor estadounidense Ethan Hawke ('Boyhood', 'Los siete magníficos', 'Antes de la medianoche') y el chileno-estadounidense Pedro Pascal ('Narcos', 'The Mandalorian'). Además de actores consagrados, el reparto cuenta con jóvenes promesas como Jason Fernández, José Condessa, George Steane y Manu Ríos, así como Pedro Casablanc y Sara Sálamo.

El diseño de vestuario correrá a cargo de Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

La letra completa de la canción que ha inspirado la película, y donde puedes buscar nuevas pistas, sería así, traducida al español:

Extraña forma de vida:

Fue por voluntad de Dios que vivo en esta ansiedad

que todos los problemas son míos, que todo mi anhelo es

Fue por voluntad de Dios, qué extraña forma de vida

tener este corazón mío, vives de manera perdida

¿Quién le daría el hechizo? Qué extraña forma de vida

corazón independiente, corazón que no mando

vives perdido entre la gente, sangrando obstinadamente

Corazón independiente, ya no te acompaño más

Deja de latir si no sabes dónde vas

¿Por qué insistes en correr? Ya no te sigo

Si no sabes dónde vas, deja de latir

ya no te sigo.

Paralelamente, Pedro Almodóvar trabaja en su próxima película, 'Manual para mujeres', protagonizada por Cate Blanchett.