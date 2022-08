'Persuasión' y otras 7 novelas románticas que leer en vacaciones sin esconderte

La opinión general suele considerar las novelas románticas como un género de segunda, pero el interés que ha despertado la película Persuasión, basada en el libro de Jane Austen, prueba que a todos nos gustan las historias de amor. Te dejamos 8 recomendaciones que saborear este verano.

CLAUDIA PREYSLER

Desde su estreno este mes en Netflix, la película Persuasión, basada en la novela de Jane Austen, está en la lista de las más vistas de la plataforma. La cinta tiene todos los ingredientes para engancharnos: los guapísimos Dakota Johnson y Cosmo Jarvis son los protagonistas de esta tragicomedia de principios del siglo XIX, con guiños a Los Bridgerton, sobre el amor de juventud, las decisiones con las que no siempre acertamos y las segundas oportunidades. Porque con Jane Austen siempre las hay… Las esperanzadoras novelas de la escritora inglesa, cuya vida amorosa no tuvo los finales felices de sus protagonistas, no son solo para mujeres, como se las tildó durante años, sino (entre muchas otras cosas) algunas de las más grandes historias de amor de todos los tiempos.

Si te ha gustado la película o la tienes pendiente en tu lista de Netflix, leer antes o después la novela de Persuasión te hará viajar en el tiempo por Bath y Lyme de la mano de la perspicaz Anne Elliot, y reírte con sus agudas reflexiones sobre la frivolidad de su familia, el amor, las mujeres y la sociedad de la época.

Y si la lectura nos transporta en el tiempo y el espacio, leer novelas románticas en verano es el plan para alargarlo infinitamente. “A todos nos gustan las historias de amor. Aunque a veces nos cueste confesarlo”, aseguran Patricia Osuna e Isabel Vilches. Las periodistas son las fundadoras de Greta Libros con Garbo, un club de lectura que lanzaron en abril y que apuesta por las recomendaciones de novelas románticas y biografías de grandes mujeres. Luchando contra el prejuicio de que la narrativa romántica es un género de segunda, ambas apuntan que no creen en esa categorización. “Los libros pueden buenos, malos y regulares, más allá de su género. Queremos ser una terapia para todas las lectoras que busquen emocionarse sin complejos ni prejuicios”, manifiestan.

Conscientes de que no siempre tenemos tiempo para dedicarle a la lectura ni a elegir lo que leemos, desde Greta hacen el trabajo por nosotras, y, puestas al día de todas las novedades editoriales, nos proponen 7 novelas románticas con las que engancharse hasta que el sol se ponga en la playa.

8 novelas románticas que llevar en tu maleta de verano viajes donde viajes Ver 8 fotos

Cómo unirse al club de lectura de Greta

Un libro (sorpresa), junto a una práctica guía de lectura y un capricho cosmético, complemento o un detalle decorativo, es el paquete (reutilizable y sostenible) que recibirás todos los meses en tu casa si decides unirte al club de Greta libros con Garbo. Por el momento, ofrecen tres colecciones: Romántica, Narrativa y Grandes Mujeres (disponen de un sencillo cuestionario en su web para ver cuál se adapta más a tus gustos). La suscripción cuesta 29 euros al mes y puede contratarse (o regalarse) 1,3,6 y 12 meses con distintos planes. Además, incluye invitaciones a cafés literarios en lugares muy especiales de Madrid para intercambiar opiniones, conocer a los autores y abordar distintos temas, a los que también se puede asistir virtualmente.