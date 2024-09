Llega a Netflix 'La pareja perfecta', la nueva serie de Nicole Kidman llena de secretos, giros inesperados y millonarios

De un tiempo a esta parte, las historias protagonizadas por millonarios a los que les pasan cosas terribles, cuyas vidas están llenas de giros inespesperados y que tienen algo que ocultar triunfan tanto en el mundo del cine como de la televisión. Tras 'The White Lotus', 'Big Little Lies' o 'The Undoing', llega a nuestras vidas una nueva serie con los ingredientes perfectos para mantenernos en el sofá de casa mirando la pantalla sin pestañear.