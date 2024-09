Sydney Sweeney se moja sobre el regreso de 'Euphoria': todo lo que sabemos de la esperadísima temporada 3

La actriz confesó a ES Magazine en 2023 que aún estaba adaptándose a su propia fama y éxito: "Creo que todavía estoy navegando a diario porque quiero ser lo más auténtica y genuinamente abierta con el público y con mis fans como sea posible. Y creo que lo soy. Hablo mucho, soy muy abierta y probablemente eso me perjudique, pero no sé cómo la gente puede esconderse detrás de una imagen. Al mismo tiempo, no le debo respuestas a la gente. Soy una persona muy reservada en lo que respecta a mi familia y mis relaciones. Quiero que la gente sepa quién soy como persona, pero también creo que se me debe permitir tener mi propia paz y mi vida privada. Es un equilibrio extraño, todavía lo estoy descubriendo".