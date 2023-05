Limpia el lavavajillas por dentro con esta fórmula casera

Y no, no hace falta que vayas a comprar productos específicos para limpiar el interior del lavavajillas. Lo que sí necesitas son unos pocos ingredientes para crear la fórmula natural que limpiará en profundidad tu electrodoméstico. ¿Te encantan las fórmulas caseras? Si ya has probado la fórmula para lavar la ropa de deporte, esto es lo que necesitas para tu lavavajillas.