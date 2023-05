Así debes limpiar la plancha para que quede como nueva y dure muchos años

Una mañana te levantas, te pones con las tareas del hogar y surgen algunos imprevistos. Hoy toca recoger la colada y planchar pero, de pronto, notas que algo no va bien, que tu plancha no funciona como de costumbre y que su base ha oscurecido. Sin embargo, gracias a los trucos que encontramos en redes sociales, nos damos cuenta que este fallo no tiene nada que ver con el mecanismo, sino con la limpieza. Y es que, tal y como sucede con todo tipo de electrodomésticos, necesitan un mantenimiento y limpieza recurrente para que su funcionamiento sea correcto.