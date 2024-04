Cinco libros para adolescentes que enganchan desde la primera página y serán un 'best seller' este 2024

Las vacaciones, los fines de semana y los puentes son épocas en las que los jóvenes tienen más tiempo libre y eso puede ser una buena oportunidad para animarles a leer. ¿Por qué no regalarles un nuevo libro? Hay muchos libros recomendados para adolescentes que pueden captar mejor su atención, por eso, conocerlos, puede ser de gran ayuda para "empujarles" al fantástico mundo de la literatura. Además, no podemos olvidar que los libros electrónicos provocan que no tengan que ir con el libro en la mano o que este suponga un problema para ir cada día al instituto, sino que tienen al alcance todos los libros que quieran. Otro tanto a favor.