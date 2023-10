Los cuatro hábitos de Jennifer Aniston para mantenerse en forma a los 54 años

Sobre el trabajo físico, Aniston cuenta que sigue el método Pvolve, una forma de entrenamiento que mezcla trabajo funcional de bajo impacto con equipos de resistencia del que Aniston destaca que “es diferente cada vez”, sin apenas repetir clases. "Me he sentido motivada para hacer ejercicio como no lo había estado en años. Espero con ansias las clases desafiantes y me siento más fuerte y más cómoda con mi cuerpo cuando lo hago", afirma.