Jennifer Aniston habla de su audición para 'Friends' y de su sueldo en la serie

Los nervios eran un tortura para Jennifer Aniston cuando se trataba de acudir a audiciones. Las odiaba. "No se me daban bien", ha revelado la actriz en una entrevista que ha concedido a 'The Wall Street Journal' y que explica que esos mismos nervios también se hicieron presentes en la audición para acceder al que ha sido su papel más conocido de su trayectoria: el de Rachel, en 'Friends'.