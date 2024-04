Estas son las infusiones más eficaces para calmar la tos

¿Tienes tos y no sabes cómo calmarla? Las infusiones pueden ser de gran ayuda. Se trata de un remedio casero muy eficaz para aliviar estos síntomas tan molestos e incómodos, a la par que habituales, que todos padecemos en algún momento del año. Hablamos, sobre todo, de aquella tos leve y puntual, no de algo de mayor envergadura. Además, cabe resaltar que este tipo de bebidas naturales no nos quitarán la tos, ya que se trata es un mecanismo de defensa del cuerpo ante patógenos que ayuda a mantener despejada las vías respiratorias y es conveniente que así sea, pero sí ayudarán a que estos momentos sea menos molestos y a poder enfrentarlos de otra forma.