Georgina Rodríguez tiene nueva manera de mantenerse en forma: ¡a ritmo de bachata!

La danza es la gran pasión de Georgina Rodríguez. Ella misma lo confesó a Woman cuando posó por primera vez para nuestra revista hace ya seis años y habló de todos los años que había dedicado a esta disciplina: "La danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano.