Vegetarianos, veganos y crudiveganos también se ponen hasta arriba en Navidad y les empieza a respaldar una industria incipiente de comidas que aunque no sean carne o pescado, los recuerdan en su aspecto y textura, y una activa comunidad online que no para de crear recetas, probar texturas y experimentar con ingredientes.

Paola Lei | Woman.es

La orgía gastronómica de la Navidad no tiene que ser necesariamente carnívora. Es posible comer bien y mucho sin probar ninguno de los clásicos navideños que llevan carne o pescado. No se sabe por qué misterio cultural necesitamos excesos pantagruélicos en estas fechas, e incluso los más comedidos se lanzan a engullir y a beber como si hubieran pasado un año de hambruna. Ser vegetariano o vegano no va a cambiar estas “buenas costumbres”, si acaso va a aligerar las consecuencias de la post navidad, pues mientras más verduras añadas a tus recetas tendrás digestiones más ligeras y hasta resacas más nobles.

Una rápida búsqueda en Google es suficiente para considerarte parte de la tribu trendy que hace canapés de aguacates en lugar de salmón o jamón o que sustituye los embutidos por legumbres como garbanzos o con frutos secos.

Quizás lo que haya que trabajarse más con un menú vegetariano sea la presentación de los platos porque las texturas de estos platos suelen ser más complicada para conseguir presentaciones elegantes dignas de una mesa de Navidad. Pero nadie dijo que fuera fácil. Aunque en Internet se encuentran verdaderos atentados a la estética cuando se google “platos navideños vegetarianos” hay otros que están muy bien conseguidos.

Digamos que los ingredientes estrellas del menú Navideño suelen ser las legumbres (con las que se elaboran versiones del paté tradicional de estas fiestas), los frutos secos, el queso, vegetales como la berenjena. También condimentos como el pimentón, las hierbas provenzales y las semillas de sésamo que imprimen gracia y color a los platos. Y buenos aceites para juntarlo todo y conseguir texturas agradables.

Entrantes

Hay muchas opciones para preparar canapés veganos a base de legumbres que funcionan muy bien para elaborar patés, como ya hemos dicho, pero también entrantes más conocidos como el humus o el babaganush, a base de garbanzos y berenjenas, respectivamente. El queso (hay variedades veganas con las que podrás hacer una tabla casi perfecta), las nueces y las uvas serán tus aliados. También te dejamos esta lista de Instagram de sucedáneos de caviar.

Ah y las crudités de verduras. Entrante limpio y sano donde los haya que te ayudará a digerir todo lo demás. Al fin y al cabo, ese es el propósito de los entrantes, engrasar la conversación (sin entrar en temas conflictivos) y preparar el estómago para la parte más copiosa de la comida.

Platos principales

Todo el mundo sabe que la cena de navidad gira en torno a los platos fuertes, de carne, pescado, mariscos o sus versiones veganas. Una muy buena opción es usar productos sustitutos de la carne como los que propone Meatless Farm, una empresa fundada por el empresario danés Morten Toft Bech en 2016, que crea fórmulas para reducir la dependencia mundial de la carne cultivada de forma intensiva. En 2018, la compañía lanzó su versión de la carne picada en Sainsbury's, y ahora es una de las marcas de la categoría que más rápido crece en el Reino Unido, está presente en 24 países. Fabrica productos vegetales alternativos a la carne, como salchichas y hamburguesas que, de media, utilizan un 90% menos de tierra y un 70-80% de agua para la producción versus sus homólogos cárnicos.

Con Meatless Farm se pueden hacer varios platos navideños, entre ellos las albóndigas y los nuggests de pollo crujientes. Aquí te dejamos una batería de recetas muy recomendables. Además, en Grosso Napoletano puedes disfrutar de la pizza vegana con Meatless Farm: “La Pertutti”.

En esta cuenta de Instagram también encontrarás opciones muy populares entre los veganos como el loaf navideño de legumbres y aquí una lasagna vegana para comensales sibaritas y exigentes.

Postres

En el popular blog de Comida Vegana Danza de Fogones encontrarás verdaderas delicias navideñas adaptadas a los paladares veganos, desde los polvorones hasta la mousse de chocolate.

Tambien hay panettones veganos con o sin chocolate, turrones y alfajores. La web Vegano por accidente Spain hace aquí hacen un buen resumen de todo lo que se puede encontrar en los mayores supermercados de España. Y en esta tienda vegana online os podréis hacer con verdaderos tesoros. La tienda La Chinata también dispone de toda una sección de postres navideños.