Planes en pareja: 5 ideas para disfrutar de un fin de semana original y romántico

¿Hay algo más divertido que un concierto? En la época en la que nos encontramos hay conciertos y festivales prácticamente cada fin de semana y en diferentes rincones de España. Así que no hay excusa para dar con el idóneo según la ubicación y el tipo de música. Desde propuestas en la capital como Alma Festival, que celebra su primera edición con conciertos durante estos primeros fines de semana de junio, o el emblemático Mad Cool, que trae a Dua Lipa o The Killers. El Festival Costa Feira, en Sansenxo, para quienes veraneen en Galicia o Cap Roig, en plena costa brava para los amantes de la música nacional con iconos como Coque Malla o Estopa, etc.