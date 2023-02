Maternidad congelada: mi experiencia con la vitrificación de óvulos

En mi caso, nunca me ha preocupado ni cumplir años ni hacer tick en las casillas que se supone que debemos ir marcando en las determinadas fases de nuestra vida (casarte, tener una hipoteca, tener hijos...), pero la fertilidad no es eterna, y aunque me sienta joven (y lo soy), mis ovarios ya no lo son tanto. La idea de congelar óvulos ya había rondado alguna vez por mi cabeza, sin demasiado éxito, ya que creía que era un proceso frío y complicado por el que no me apetecía pasar.