El ejercicio para tonificar piernas de Ana Peleteiro con el que también trabajarás el glúteo

No se trata de ponerse a entrenar como una deportista de élite. Tampoco que a los 45 días de dar a luz estés haciendo las mismas cosas que Ana Peleteiro. No es saludable y no hace falta que te pongas el listón tan alto. La gallega está ya a este nivel físico porque su cuerpo y su preparación física son especiales, están acostumbrados y enfocados en el deporte profesional.