¿Sabes cuál es el efecto del gin tonic en tus dientes? Te descubrimos algunas verdades y mitos que afectan a tu salud dental

Vale, no has caído en ninguno de los mitos anteriores, pero ¿crees mantienes tu sonrisa a salvo?. Atención a lo que dicen las expertas porque el cuidado bucodental va más allá del simple cepillado (que hay que hacer al menos dos veces al día, con un cepillo suave y pasta con flúor). Entre los errores más comunes, Irene Esteve señala no usar el hilo dental (para eliminar la placa entre los dientes, origen del 80% de las caries), no limpiar la lengua, el consumo excesivo de alimentos y bebidas azucaradas, no cambiar el cepillo de dientes a tiempo (reemplazándolo cada 3-4 meses), ignorar problemas dentales (como sensibilidad aumentada a algunos estímulos), utilizar objetos inapropiados, no usar protector bucal en deportes de contacto y abusar de productos blanqueadores sin control por el odontólogo. Mantenerse bien hidratado, también contribuye a una buena salud dental.