Dieta intuitiva o el método para comer siempre lo que tu cuerpo y mente necesitan (sin pautas ni horarios)

Puesto que han sido las redes sociales las que han llevado este patrón al centro de todas las miradas podría parecer que la llamada dieta intuitiva es algo novedoso, totalmente actual, pero nada más lejos de la realidad. Fue en 1995 cuando dos nutricionistas, Evelyn Tribole y Elyse Resch, crearon este concepto cuyo objetivo primordial es establecer una relación sana entre la comida, el cuerpo y la mente. En definitiva, la alimentación intuitiva podría definirse como una tendencia nutricional que sugiere confiar en las señales internas del cuerpo al elegir los alimentos. No promete cambios corporales como otras dietas aclamadas en los últimos tiempos, sino simplemente dejarse llevar y comer cuando así lo demande el cuerpo, sin seguir estrictos horarios. El objetivo es no obsesionarse, sobre todo cuando no conseguimos dar con la fórmula adecuada.